Анчелотти: «Азар в форме и готов играть, но я предпочитаю других футболистов»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему нападающий Эден Азар стал реже появляться на поле в последнее время.

«Азар в форме и готов играть, но проблема в том, что есть тренер, который предпочитает других футболистов. У Эдена нет звездного статуса, потому что он часто травмировался, он постепенно вернется к своей лучшей форме. Я уверен, что в этом сезоне он покажет себя с лучшей стороны и будет играть чаще. У него есть и мотивация, и навыки. Просто ему нужно немного потерпеть, так бывает, когда тренер предпочитает одного игрока другому», — приводит Goal слова Анчелотти.

В сезоне-2021/22 Азар принял участие в 8 матчах «Реала», на его счету 1 результативная передача. 30-летний бельгиец пропустил три последних матча команды, попав в заявку лишь на игру с «Барселоной» (2:1).