"Реал" – "Барселона": видеотрансляция матча чемпионата Испании – 2 марта в 22.45

В субботу, 2 марта, в чемпионате Испании – главный матч, класико "Реал" – "Барселона". Матч 26-го тура лиги 1 начнется в 22.45 по московскому времени.

Это третья встреча принципиальных соперников в этом году и вторая – на этой неделе, причем снова в Мадриде.

6 февраля "Барса" и "Реал" сыграли вничью на "Камп Ноу" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании – 1:1. 27 февраля каталонцы разгромили столичный клуб в ответной встрече на "Сантьяго Бернабеу" – 3:0.

В первом круге чемпионата-2018/19 сине-гранатовые также нанесли "сливочным" сокрушительное поражение – 5:1 на "Камп Ноу" 28 октября.

"Барселона" после 25 туров лидирует в лиге 1 – 57 очков. Второе место занимает "Атлетико" – 50 очков, "Реал" на третьей строчке турнирной таблицы – 48.

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"Реал" – "Барселона": чемпионат Испании, 2 марта 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 22.45

Чемпионат Испании: турнирная таблица лиги 1, расписание и результаты игр