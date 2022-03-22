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Сегодня, 16:48

Кессье подпишет контракт с «Барселоной» на 4 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Милана» Франк Кессье согласовал свой переход в «Барселону», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист заключил контракт с каталонским клубом до конца июня 2026 года. Соглашение вступит в силу в июле этого года, когда 25-летний ивуариец присоединится к новой команде на правах свободного агента. Игрок получит от «Барселоны» 6,5 миллиона евро в качестве подписного бонуса.

В сезоне-2021/22 Кессье забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 30 матчах за «Милан». Контракт полузащитника с итальянской командой действует до конца июня 2022 года.

Футбол
ФК Милан
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 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
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 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
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Эльче – Вильярреал
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18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
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 2 : 0
19.01 23:30
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Хетафе – Гранада
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