Невероятная статистика класико: «Реал» выигрывал ЛЧ каждый раз, когда проигрывал «Барселоне» дома

Журналисты испанского As выявили любопытную закономерность. Исходя из наблюдений, мадридский «Реал» каждый раз выигрывал Лигу чемпионов, если в сезоне сливочные уступали «Барселоне» на «Сантьяго Бернабеу».

Так было в сезоне-2013/14, когда блаугранас одолели «Реал» со счетом 4:3. В сезоне-2015/26 счет был 0:4, в сезоне-2016/17 — 2:3, а в сезоне-2017/18 «Барселона» победила в Мадриде со счетом 3:0.

20 марта в 29-м туре чемпионата Испании сезона-2021/22 «Реал» дома уступил сине-гранатовым — 0:4. В 1/4 финала Лиги чемпионов сливочные сыграют с «Челси». Первый матч состоится 6 апреля.