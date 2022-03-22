Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:25

Советник «Барселоны» не исключил, что Месси вернется в команду

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты Энрик Масип не исключил, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси вернется в каталонский клуб.

«Нет ничего невозможного, в жизни могут произойти даже самые маловероятные события. При Месси «Барселона» пережила, пожалуй, один из самых восхитительных периодов в истории, но все пошло так, как пошло, и он выбрал проект в Париже. Казалось, что у «Барселоны» все плохо, но команда выжила и сейчас здорово выглядит», — приводит Goal слова Масипа.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента. До этого он с 2003 года выступал за «Барселону», став лучшим бомбардиром клуба в истории. На его счету 672 забитых мяча.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что Месси всегда может вернуться в клуб.

Источник: https://www.goal.com/en/news/messi-returning-barcelona-not-impossible-laporta-masip/bltc62246d2983b553d
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как найти хорошую работу: подготовка к собеседованию и возможные ошибки
Роман с Липницкой, дружба с Туктамышевой. Кто будет защищать честь Тутберидзе на чемпионате мира, куда не пустили россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кессье подпишет контракт с «Барселоной» на 4 года
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости