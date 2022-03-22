Советник «Барселоны» не исключил, что Месси вернется в команду

Советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты Энрик Масип не исключил, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси вернется в каталонский клуб.

«Нет ничего невозможного, в жизни могут произойти даже самые маловероятные события. При Месси «Барселона» пережила, пожалуй, один из самых восхитительных периодов в истории, но все пошло так, как пошло, и он выбрал проект в Париже. Казалось, что у «Барселоны» все плохо, но команда выжила и сейчас здорово выглядит», — приводит Goal слова Масипа.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента. До этого он с 2003 года выступал за «Барселону», став лучшим бомбардиром клуба в истории. На его счету 672 забитых мяча.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что Месси всегда может вернуться в клуб.