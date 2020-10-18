Каземиру — о поражении от «Кадиса»: «Реал» не может играть с таким настроем, как в первом тайме"
Полузащитник «Реала» Каземиру прокомментировал поражение от «Кадиса» (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Испании.
— Мы просто отдали сопернику первый тайм, это неправильно, — приводит Marca слова Каземиру. — Во втором тайме мы начали больше прессинговать, контролировали игру, но это ла лига — тут серьезные соперники. Мы должны разобрать ошибки, которые были совершены в первом тайме, мы просто не можем играть с таким настроем, как в первом тайме.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.