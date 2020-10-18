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Каземиру — о поражении от «Кадиса»: «Реал» не может играть с таким настроем, как в первом тайме"

11:49
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Полузащитник «Реала» Каземиру прокомментировал поражение от «Кадиса» (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

— Мы просто отдали сопернику первый тайм, это неправильно, — приводит Marca слова Каземиру. — Во втором тайме мы начали больше прессинговать, контролировали игру, но это ла лига — тут серьезные соперники. Мы должны разобрать ошибки, которые были совершены в первом тайме, мы просто не можем играть с таким настроем, как в первом тайме.

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