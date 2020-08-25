Кандидат в президенты «Барселоны» потребовал отставки Бартомеу

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт отреагировал на информацию о том, что нападающий Лионель Месси принял решение покинуть каталонский клуб.

— Если бы болельщики смогли появиться на стадионе, то его бы заполнили крики об отставке Бартомеу. Вы не смогли сохранить дома лучшего игрока в истории. По этой причине мы настаиваем, чтобы Бартомеу ушел в отставку, а выборы состоялись как можно скорее! — написал Фонт в Twitter.

15 августа сообщалось о том, что Месси задумался об уходе из команды после вылета каталонцев из Лиги чемпионов. Барселона с разгромным счетом (2:8) уступила мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале турнира. После поражения сине-гранатовые избавились от тренера Кике Сетьена. На его место был назначен Роналд Куман.

О недовольстве Месси уже сообщалось ранее. Контракт форварда с сине-гранатовыми истекает в 2021 году. Кроме того, аргентинец раскритиковал ситуацию в команде после поражения от «Осасуны» в чемпионате Испании.