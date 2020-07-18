Кандидат в президенты «Барселоны»: «Барса» рискует стать новым «Миланом» или «МЮ»

Кандидат в в президенты «Барселоны» Виктор Фонт считает, что клубу необходимо провести серьезные изменения, чтобы не повторить судьбу бывших грандов европейского футбола. В качестве примера он привел «Милан» и «Манчестер Юнайтед», которые не выигрывали чемпионаты своих стран с 2011 и 2013 года соответственно, хотя до этого часто завоевывали трофеи.

— За последнее десятилетие конкуренция серьезно выросла, — цитирует BBC Фонта. — Вы видите, как в премьер-лиге хорошо управляют клубами, и даже государственные клубы вкладывают большие деньги, финансы и экономическая модель раздуты до предела. Если мы не сделаем то, что собираемся, «Барса» рискует стать новым «Миланом» или «Манчестер Юнайтед».

«Барса» в сезоне-2019/20 заняла второе место в чемпионате Испании, вылетела из Кубка страны, но продолжает борьбу за Лигу чемпионов.