Матч «Кадиса» и «Осасуны» в ла лиге завершился ничьей

«Кадис» дома сыграл вничью с «Осасуной» в матче 16-го тура ла лиги — 1:1.

За хозяев гол на 19-й минуте встречи забил Рохер Марти. У гостей на 70-й минуте с пенальти отличился Анте Будимир.

«Осасуна» с 16 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда продлила серию без побед в ла лиге до шести игр. «Кадис» набрал 13 баллов и располагается на 17-й позиции.