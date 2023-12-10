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Сегодня, 21:00

«Барселона» — «Жирона»: смотреть трансляцию матча испанской ла лиги

Видеотрансляция матча ла лиги «Барселона» — «Жирона» начнется в 22.15 на «Окко Спорт»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Барселоны».
Фото Reuters

10 декабря «Барселона» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу встретится с «Жироной» на Олимпийском стадионе в Барселоне. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния ла лиги «Барселона» — «Жирона» можно с помощью онлайн-платформы «Окко Спорт» по подписке. Начало прямого эфира — в 22.15 мск.

Следите за ключевыми событиями игры «Барселона» — «Жирона» в матч-центре на сайте «СЭ».

Сине-гранатовые под руководством тренера Хави набрали 34 очка за 15 туров, занимая третье место в турнирной таблице ла лиги. «Жирона» находится на второй строчке с 38 баллами.

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Жирона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
13
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 15 2 6 7 12-22 12
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.12 23:00
Хетафе – Валенсия
 1 : 0
9.12 16:00
Алавес – Лас-Пальмас
 0 : 1
9.12 18:15
Бетис – Реал
 1 : 1
9.12 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 0 : 3
9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 1 : 0
10.12 16:00
Атлетико – Альмерия
 2 : 1
10.12 18:15
Гранада – Атлетик
 - : -
10.12 20:30
Кадис – Осасуна
 - : -
10.12 23:00
Барселона – Жирона
 - : -
11.12 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 12
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 9
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 9
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 13 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 10 1 3
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 12 1 0
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