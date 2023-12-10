Видеотрансляция матча ла лиги «Барселона» — «Жирона» начнется в 22.15 на «Окко Спорт»

10 декабря «Барселона» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу встретится с «Жироной» на Олимпийском стадионе в Барселоне. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния ла лиги «Барселона» — «Жирона» можно с помощью онлайн-платформы «Окко Спорт» по подписке. Начало прямого эфира — в 22.15 мск.

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Сине-гранатовые под руководством тренера Хави набрали 34 очка за 15 туров, занимая третье место в турнирной таблице ла лиги. «Жирона» находится на второй строчке с 38 баллами.

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