Источник: судейский комитет считает, что арбитр ошибся перед голом «Реала» на 90+9-й минуте

Технический судейский комитет (CTA) остался недоволен решением главного арбитра матча 27-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Реалом» (2:2), сообщает Marca.

По сведениям источника, CTA считает, что судья встречи Хесус Хиль Мансано совершил несколько ошибок: он не дал свисток об окончании матча при первой подходящей для этого возможности, разрешив продолжить игру, а затем вновь упустил возможность для завершения встречи и свистнул уже после навеса в штрафную.

На 90+9-й минуте игрок мадридцев забил гол, который мог стать победным для его команды, но Мансано дал финальный свисток за несколько секунд до того, как футболист отправил мяч в сетку.

Согласно записи в протоколе, Беллингем был удален за то, что после свистка подбежал к судье и в агрессивной манере несколько раз прокричал в его адрес фразу с использованием нецензурной лексики.