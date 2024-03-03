Винисиус может быть дисквалифицирован на 4 матча за критику судейства

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор может быть отстранен минимум на четыре матча за критику судейства в минувшем матче 27-го тура ла лиги с «Валенсией» (2:2).

По данным Mundo Deportivo, бразилец будет наказан, если жалоба поступит в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF). После — будет назначен специальный эксперт, который оценит, есть ли основания для дисквалификации Винисиуса.

Если эксперт подтвердит вину игрока, то ему будет грозить дисквалификации как минимум на четыре матча (максимум 12) и штраф в размере от 601 до 3005,06 тысячи евро.