«Реал» планирует добиваться радикальных изменений в испанском судействе

Руководство «Реала» считает, что судейство в матче 27-го тура ла лиги с «Валенсией» (2:2) является «величайшим скандалом» за последние годы. Клуб будет добиваться радикальных изменений в судействе чемпионата Испании.

По данным Marca, «Реал» будет оказывать давление на испанских судей с целью повышения уровня их работы. Клуб не намерен обращаться в Королевскую испанскую футбольную федерацию, так как не считает, что это принесет какие-то плоды.

На 90+9-й минуте игрок мадридцев забил гол, который мог стать победным для его команды, но главный арбитр дал финальный свисток за несколько секунд до того, как футболист отправил мяч в сетку.

Согласно записи в протоколе, Беллингем был удален за то, что после свистка подбежал к судье и в агрессивной манере несколько раз прокричал в его адрес фразу с использованием нецензурной лексики.