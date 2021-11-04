Источник сообщил, что Дембеле пропустит три недели из-за травмы
18:12
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле пропустит три недели из-за травмы, сообщает журналист AS Хави Мигель.
Ранее стало известно, что у француза диагностировали повреждение задней поверхности бедра. Клуб не назвал сроки восстановления.
24-летний футболист в текущем сезоне провел один матч. Это была игра Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Дембеле вышел на замену на 65-й минуте из-за Гави. Все предыдущие матчи он также пропустил из-за травмы.
Контракт игрока истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.
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