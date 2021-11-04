Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Источник сообщил, что Дембеле пропустит три недели из-за травмы

18:12
Теги:

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле пропустит три недели из-за травмы, сообщает журналист AS Хави Мигель.

Ранее стало известно, что у француза диагностировали повреждение задней поверхности бедра. Клуб не назвал сроки восстановления.

24-летний футболист в текущем сезоне провел один матч. Это была игра Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Дембеле вышел на замену на 65-й минуте из-за Гави. Все предыдущие матчи он также пропустил из-за травмы.

Контракт игрока истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Путин рассказал о спорах РФ и Белоруссии по вопросам нефти и газа
0