Источник сообщил, что Дембеле пропустит три недели из-за травмы

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле пропустит три недели из-за травмы, сообщает журналист AS Хави Мигель.

Ранее стало известно, что у француза диагностировали повреждение задней поверхности бедра. Клуб не назвал сроки восстановления.

24-летний футболист в текущем сезоне провел один матч. Это была игра Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Дембеле вышел на замену на 65-й минуте из-за Гави. Все предыдущие матчи он также пропустил из-за травмы.

Контракт игрока истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.