Луи Саа: «Поддерживаю Бензема в борьбе за «Золотой мяч»

Бывший нападающий сборной Франции Луи Саа поделился мнением о шансах форварда национальной команды Карима Бензема получить «Золотой мяч» в 2021 году.

«Поддерживаю Бензема в борьбе за «Золотой мяч», — приводит слова Саа AS. — Карим — фантастический футболист. Не думаю, что в мире есть еще один форвард, который делает игру партнеров по команде такой комфортной. Если бы он выиграл, это не было бы чем-то скандальным».

В нынешнем сезоне 33-летний француз забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 14 матчах.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.