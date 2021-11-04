Луи Саа: «Поддерживаю Бензема в борьбе за «Золотой мяч»
16:58
Бывший нападающий сборной Франции Луи Саа поделился мнением о шансах форварда национальной команды Карима Бензема получить «Золотой мяч» в 2021 году.
«Поддерживаю Бензема в борьбе за «Золотой мяч», — приводит слова Саа AS. — Карим — фантастический футболист. Не думаю, что в мире есть еще один форвард, который делает игру партнеров по команде такой комфортной. Если бы он выиграл, это не было бы чем-то скандальным».
В нынешнем сезоне 33-летний француз забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 14 матчах.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/11/03/internacional/1635962766_139027.amp.html
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