Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Серхио Агуэро обратился к болельщикам «Барселоны»

18:54
Теги:

Нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро выписали из больницы и он поблагодарил болельщиков команды за поддержку.

«Привет, Cules, я посылаю вам всем объятия, спасибо за сообщения с пожеланиями и поддержкой. Теперь нам нужно немного подождать и посмотреть, что будет дальше», — сказал Агуэро в видео, опубликованном в Twitter-аккаунте «Барселоны».

30 октября в конце первого тайма матча чемпионата Испании «Барселона» — «Алавес» (1:1) форвард покинул поле из-за болей в груди.

В результате медицинского обследования 33-летнему футболисту диагностировали сердечную аритмию. В ближайшие три месяца Агуэро не сможет вернуться на поле. За это время будет оценена эффективность процесса лечения, чтобы определить точный срок восстановления.

Аргентинский нападающий в сезоне-2021/22 провел пять матчей за «Барсу» и забил один мяч.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Пушков оценил внесение Галкина в список угрожающих безопасности Украины лиц
2
0