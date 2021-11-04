Серхио Агуэро обратился к болельщикам «Барселоны»

Нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро выписали из больницы и он поблагодарил болельщиков команды за поддержку.

«Привет, Cules, я посылаю вам всем объятия, спасибо за сообщения с пожеланиями и поддержкой. Теперь нам нужно немного подождать и посмотреть, что будет дальше», — сказал Агуэро в видео, опубликованном в Twitter-аккаунте «Барселоны».

30 октября в конце первого тайма матча чемпионата Испании «Барселона» — «Алавес» (1:1) форвард покинул поле из-за болей в груди.

В результате медицинского обследования 33-летнему футболисту диагностировали сердечную аритмию. В ближайшие три месяца Агуэро не сможет вернуться на поле. За это время будет оценена эффективность процесса лечения, чтобы определить точный срок восстановления.

Аргентинский нападающий в сезоне-2021/22 провел пять матчей за «Барсу» и забил один мяч.