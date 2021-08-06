Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Испания

Источник: «ПСЖ» начал переговоры с Лионелем Месси

01:30
Теги:

Форвард Лионель Месси, который больше не будет выступать за «Барселону», может продолжить карьеру в «ПСЖ», утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, стороны уже начали контактировать по поводу возможного перехода. «ПСЖ» надеется убедить 34-летнего аргентинца в амбициозности своего проекта. Работа французского клуба по заключению сделки станет более интенсивной.

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за «сине-гранатовых». Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://gianlucadimarzio.com/it/messi-dove-va-calciomercato-psg

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Спартак» в аду. Такого не было, даже когда уходил Каррера
Марио Фернандес отказался играть за сборную России по футболу
Власти Литвы и Латвии разрешили открывать пограничникам огонь по мигрантам
Смерть не к лицу: 11 осужденных на казнь готовятся выйти на свободу
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы