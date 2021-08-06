Источник: «ПСЖ» начал переговоры с Лионелем Месси

Форвард Лионель Месси, который больше не будет выступать за «Барселону», может продолжить карьеру в «ПСЖ», утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, стороны уже начали контактировать по поводу возможного перехода. «ПСЖ» надеется убедить 34-летнего аргентинца в амбициозности своего проекта. Работа французского клуба по заключению сделки станет более интенсивной.

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за «сине-гранатовых». Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.