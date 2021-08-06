Фанаты «Барселоны» собрались у «Камп Ноу» после объявления об уходе Месси
Болельщики «Барселоны» собираются у стадиона «Камп Ноу», несмотря на позднее время суток. В четверг, 5 августа, стало известно, что нападающий Лионель Месси не подпишет новый контракт с каталонским клубом.
Пресс-служба «Барселоны» объявила, что несмотря на желание обеих сторон, новый контракт не будет подписан из-за финансовых препятствий, установленных руководством ла лиги.
Эта новость поразила болельщиков сине-гранатовых. Они активно обсуждали случившееся во всех соцсетях, а некоторые из них пришли к домашнему стадиону «Барселоны».
Месси представлял «Барселону» с 2000 года и играл за основную команду с 2003-го. На его счету 10 побед в чемпионате Испании, по 7 — в Кубке и Суперкубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, по 3 — в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ.
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