Экс-вице-президент аргентинской федерации футбола высказался об уходе Месси из «Барселоны»

Бывший вице-президент Ассоциации футбола Аргентины (АFA) Норайр Накис высказался об уходе форварда Лионеля Месси из «Барселоны». 5 августа стало известно, что аргентинец не станет подписывать новый контракт с клубом.

«Мы бы очень хотели, чтобы он спокойно выбрал свой дальнейший путь. Ни мы, ни кто-либо другой не должны вмешиваться в его выбор: будет это Италия, Испания, Англия или Франция — главное, чтобы он был счастлив.

Мне за свою жизнь удалось видеть и лично знать таких игроков, как Омар Сивори, Альфредо ди Стефано, Пеле, Диего Марадона и Месси. На сегодняшний день Лионель лучший футболист мира, если бы жив был Диего, то я бы назвал его», — цитирует Накиса РБК.

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за «сине-гранатовых». Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.