Источник: Педри из-за травмы больше не сыграет в этом сезоне

Полузащитник «Барселоны» Педри выбыл на длительный срок из-за травмы.

Как сообщает журналист Хосе Альварес Гайя, 21-летний испанец вряд ли появится на поле в этом сезоне.

Педри диагностировано повреждение правого квадрицепса. Хавбек получил травму в матче 27-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (0:0). Главный тренер каталонцев Хави назвал травму игрока серьезной.

В текущем сезоне Педри забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи в 24 играх за «Барселону».