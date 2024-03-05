Пике раскритиковал руководство «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике раскритиковал руководство клуба.

«Люди «Барселоны» хотят знать правду. Чего нельзя делать, так это продавать дым и говорить, что клуб собирается выиграть Лигу чемпионов, а потом у тебя не будет денег на соревнования. Я не знаю ситуации, в которой сейчас находится клуб, она выглядит не очень хорошей. Если вы скажете: «Послушайте, здесь нет ни гроша, и в ближайшие два-три года мы будем эксплуатировать академию на полную мощность», люди поймут», — приводит слова Пике AS.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице ла лиги, имея в активе 58 очков. Каталонцы отстают от лидирующего «Реала» на 8 очков и на один балл от «Жироны».