Хави о травмах де Йонга и Педри: «Все выглядит серьезно»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о состоянии полузащитников Френки де Йонга и Педри, которые получили травмы в матче 27-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (0:0).

Оба футболиста травмировались в первом тайме встречи. Де Йонг не смог покинуть поле самостоятельно, Педри заплакал на скамейке каталонцев после того, как вместо него вышел Ламин Ямаль.

«К сожалению, все выглядит совсем не хорошо. Все серьезно. Это грустно, думаю, они выбыли на неопределенное время», — приводит AS слова Хави.

В сезоне-2023/24 26-летний де Йонг забил 2 гола в 26 матчах за «Барселону», у 21-летнего Педри 2 гола и 4 результативных передачи в 23 играх.