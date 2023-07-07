Испанский журналист заявил, что из-за Мостового «Сельта» вылетела в сегунду

Испанский журналист Radio Marca Valencia Луис Кортес назвал Валерия Карпина лучшим российским футболистом, выступавшим в Испании.

«Думаю, запоминающимися россиянами в Испании были Валерий Карпин и Денис Черышев. Второй выиграл много трофеев, получал травмы, но был не настолько ярок, как Валерий. Карпин был лучшим русским в Ла Лиге. Александр Мостовой? Да, у него в Виго было прозвище «Царь», но потом «Сельта» из-за него вылетела в Сегунду. Он запомнился лишь голами, а отношения с местными болельщиками были немного испорчены. Валерий Карпин лучше Мостового — его любили как в «Сосьедаде», так в «Сельте» и «Валенсии». Он знал испанский лучше Александра, успел потренировать в «Мальорке» и воспитать Асенсио. Мостового-тренера я не видел», — приводит слова Кортеса Sport24.

Главный тренер «Ростова» и сборной России выступал в составе клубе из Виго с 1997 по 2002 год.

Вместе с испанским клубом Карпин становился обладателем Кубка Интертото в 2000 году, а также финалистом Кубка Испании в сезоне-2000/01.

В период своей игровой карьеры Мостовой выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». В составе команды из Виго российский хавбек становился обладателем Кубка Испании и Кубка Интертото.