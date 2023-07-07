Испанский журналист заявил, что из-за Мостового «Сельта» вылетела в сегунду
Испанский журналист Radio Marca Valencia Луис Кортес назвал Валерия Карпина лучшим российским футболистом, выступавшим в Испании.
«Думаю, запоминающимися россиянами в Испании были Валерий Карпин и Денис Черышев. Второй выиграл много трофеев, получал травмы, но был не настолько ярок, как Валерий. Карпин был лучшим русским в Ла Лиге. Александр Мостовой? Да, у него в Виго было прозвище «Царь», но потом «Сельта» из-за него вылетела в Сегунду. Он запомнился лишь голами, а отношения с местными болельщиками были немного испорчены. Валерий Карпин лучше Мостового — его любили как в «Сосьедаде», так в «Сельте» и «Валенсии». Он знал испанский лучше Александра, успел потренировать в «Мальорке» и воспитать Асенсио. Мостового-тренера я не видел», — приводит слова Кортеса Sport24.
Главный тренер «Ростова» и сборной России выступал в составе клубе из Виго с 1997 по 2002 год.
Вместе с испанским клубом Карпин становился обладателем Кубка Интертото в 2000 году, а также финалистом Кубка Испании в сезоне-2000/01.
В период своей игровой карьеры Мостовой выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». В составе команды из Виго российский хавбек становился обладателем Кубка Испании и Кубка Интертото.
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1
|Барселона
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2
|Реал
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
|Бетис
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|0-0
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7
|Осасуна
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|0-0
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8
|Атлетик
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|0-0
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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|0-0
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11
|Р. Вальекано
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|0-0
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12
|Севилья
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|0-0
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13
|Сельта
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|0-0
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14
|Кадис
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|0
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|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
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|0-0
|0
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16
|Валенсия
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|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
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|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
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|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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|0-0
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20
|Алавес
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|0-0
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:30
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Сельта – Осасуна
|- : -
|12.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:30
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
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Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
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Атлетико – Гранада
|- : -