«Жирона» объявила о подписании Блинда

Бывший защитник «Баварии» Дэйли Блинд продолжит карьеру в «Жироне», сообщает официальный сайт испанского клуба.

33-летний голландец подписал контракт до 2025 года. Летом у него завершилось соглашение с «Баварией», за которую он выступал с января.

Блинд провел за мюнхенцев 5 матчей, в которых не отмечался результативными действиями. Ранее защитник играл за «Аякс», «Гронинген» и «Манчестер Юнайтед».