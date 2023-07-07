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Сегодня, 22:03

«Жирона» объявила о подписании Блинда

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Баварии» Дэйли Блинд продолжит карьеру в «Жироне», сообщает официальный сайт испанского клуба.

33-летний голландец подписал контракт до 2025 года. Летом у него завершилось соглашение с «Баварией», за которую он выступал с января.

Блинд провел за мюнхенцев 5 матчей, в которых не отмечался результативными действиями. Ранее защитник играл за «Аякс», «Гронинген» и «Манчестер Юнайтед».

Дэйли Блинд
Футбол
ФК Жирона
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