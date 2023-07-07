«Жирона» объявила о подписании Блинда
Бывший защитник «Баварии» Дэйли Блинд продолжит карьеру в «Жироне», сообщает официальный сайт испанского клуба.
33-летний голландец подписал контракт до 2025 года. Летом у него завершилось соглашение с «Баварией», за которую он выступал с января.
Блинд провел за мюнхенцев 5 матчей, в которых не отмечался результативными действиями. Ранее защитник играл за «Аякс», «Гронинген» и «Манчестер Юнайтед».
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3
|Атлетико
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|0-0
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4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
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|0-0
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8
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Мальорка
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
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|0-0
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20
|Алавес
|0
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:30
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Сельта – Осасуна
|- : -
|12.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:30
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
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Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
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