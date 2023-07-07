Гюлер — об интересе «Барселоны»: «Как только появился «Реал», все остальное потеряло значение»
Новичок «Реала» Арда Гюлер рассказал, почему перешел в мадридский клуб, а не «Барселону».
«Это правда, что было много предложений, но моим приоритетом всегда был «Реал». Мог ли я подписать контракт с «Барселоной»? Я повторяю, что было много клубов, которые сделали свое предложение. Но как только появился «Реал», все остальное потеряло значение», — цитирует Гюлера AS.
«Реал» 6 июля объявил о переходе Гюлера из «Фенербахче». Сообщалось, что на игрока также претендовала «Барселона».
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|
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|0
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9
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|0
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10
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11
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Алавес
|0
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|0
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|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:30
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:30
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
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