Гюлер — об интересе «Барселоны»: «Как только появился «Реал», все остальное потеряло значение»

Новичок «Реала» Арда Гюлер рассказал, почему перешел в мадридский клуб, а не «Барселону».

«Это правда, что было много предложений, но моим приоритетом всегда был «Реал». Мог ли я подписать контракт с «Барселоной»? Я повторяю, что было много клубов, которые сделали свое предложение. Но как только появился «Реал», все остальное потеряло значение», — цитирует Гюлера AS.

«Реал» 6 июля объявил о переходе Гюлера из «Фенербахче». Сообщалось, что на игрока также претендовала «Барселона».