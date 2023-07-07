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Гюлер — об интересе «Барселоны»: «Как только появился «Реал», все остальное потеряло значение»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок «Реала» Арда Гюлер рассказал, почему перешел в мадридский клуб, а не «Барселону».

«Это правда, что было много предложений, но моим приоритетом всегда был «Реал». Мог ли я подписать контракт с «Барселоной»? Я повторяю, что было много клубов, которые сделали свое предложение. Но как только появился «Реал», все остальное потеряло значение», — цитирует Гюлера AS.

«Реал» 6 июля объявил о переходе Гюлера из «Фенербахче». Сообщалось, что на игрока также претендовала «Барселона».

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Арда Гюлер
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