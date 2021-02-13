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В «Эльче» подтвердили отставку Альмирона

10:58
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«Эльче» утвердил отставку Хорхе Альмирона с поста главного тренера команды, сообщается на официальном сайте клуба.

«Альмирон покидает пост главного тренера «Эльче». Клуб выражает ему благодарность за работу и желает удачи», — говорится в заявлении.

49-летний аргентинец работал в «Эльче» с августа 2020 года. Под его руководством в 24 матчах команда одержала 5 побед и 9 раз сыграла вничью. Сейчас «Эльче» занимает предпоследнее место в турнирной таблице ла лиги.

Дополнительная информация:

https://www.elchecf.es/noticia/oficial-jorge-almiron-renuncia-a-la-direccion-tecnica-del-elche-cf

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