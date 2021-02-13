В «Эльче» подтвердили отставку Альмирона
«Эльче» утвердил отставку Хорхе Альмирона с поста главного тренера команды, сообщается на официальном сайте клуба.
«Альмирон покидает пост главного тренера «Эльче». Клуб выражает ему благодарность за работу и желает удачи», — говорится в заявлении.
49-летний аргентинец работал в «Эльче» с августа 2020 года. Под его руководством в 24 матчах команда одержала 5 побед и 9 раз сыграла вничью. Сейчас «Эльче» занимает предпоследнее место в турнирной таблице ла лиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.elchecf.es/noticia/oficial-jorge-almiron-renuncia-a-la-direccion-tecnica-del-elche-cf
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