Игрока сборной Португалии Вильяма Карвалью подозревают в сексуальном насилии

Полузащитник «Бетиса» и сборной Португалии Вильям Карвалью подозревается в сексуальном насилии, сообщает OK Diario.

По сведениям источника, сейчас 31-летний футболист находится под следствием. Вильям предстанет перед судом Севильи во вторник, чтобы дать показания по данному делу.

Пострадавшая девушка заявляет, что футболист встретился с ней в ресторане, а затем они пошли в ночной клуб. После этого она проснулась в отеле с явными следами насилия на теле и отсутствием воспоминаний о прошедшем вечере. Девушка считает, что футболист дал ей наркотические вещества, после чего совершил насильственные действия сексуального характера.

Вильям выступает за «Бетис» с лета 2018 года. В текущем сезоне на его счету три результативные передачи в 17 матчах.