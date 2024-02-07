7 февраля мадридский «Атлетико» на своем домашнем стадионе «Цивитас Метрополитано» примет «Атлетик» из Бильбао в первом матче полуфинала Кубка Испании по футболу. Игра начнется в 23.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Атлетико» — «Атлетик» можно в прямом эфире на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 23.25 мск. Ключевые события встречи Кубка Испании будут доступны в матч-центре «СЭ».

На пути к полуфиналу Кубка Испании команда Диего Симеоне прошла «Луго» (3:1), «Реал» (4:2) и «Севилью» (1:0). «Атлетик» под руководством Эрнесто Вальверде одержал победы над «УЕ Руби» (2:1), «Кайоном» (3:0), «Эйбаром» (3:0), «Алавесом» (2:0) и «Барселоной» (4:2).

Ответный матч полуфинала «Атлетико» — «Атлетик» пройдет 29 февраля в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Начало игры — в 23.30 мск.

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