Экс-игрок «Реала» Гути критично оценил работу Хави в «Барселоне»

Бывший игрок «Реала» Гути заявил, что Хави не был готов тренировать «Барселону». Он считает, что специалист пытается скрыть, чего его команда не делает на поле, комментариями о судействе.

«Мне кажется, что ему так легче. Предположить, что его «Барселона» играет плохо или находится не на желаемом уровне, для него сложнее, чем сказать: «Дело в том, что судьи благоволят «Реалу».

Я никогда не видел, чтобы тренер говорил: «Сегодня нам помогли, мы не должны были заработать эти три очка», — сказал Гути в эфире El Chiringuito.