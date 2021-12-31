«Реал» вышел из числа претендентов на Погба

«Реал» принял решение отказаться от борьбы за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Мадридский клуб не устроили требования футболиста и его агента по зарплате, сообщает Mundo Deportivo.

Контракт 28-летнего француза с манкунианцами истекает летом 2022 года, он уже может вести переговоры с другими клубами. «МЮ» будет рассматривать предложения, если француз откажется продлевать контракт.

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник считает, что Погба не заслужил новый контракт с «Ман Юнайтед».

28-летний хавбек не выходил на поле с ноября из-за травмы.