«Хетафе» хочет подписать полузащитника «Атлетико» Васса

«Хетафе» интересуется полузащитником «Атлетико» Даниэлем Вассом, сообщает Marca.

По данным источника, «темно-синие» направили запрос в мадридский клуб по поводу доступности 33-летнего датчанина на трансферном рынке.

Васс перешел в «Атлетико» из «Валенсии» в январе 2022 года. Он принял участие лишь в одном матче за мадридскую команду — против «Барселоны» (2:4) 6 февраля 2022 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.