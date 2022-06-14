«Атлетико» представил форму на новый сезон. В презентации участвовал Гризманн

«Атлетико» представил домашний и выездной комплекты формы на сезон-2022/23.

Футболка домашнего комлекта выполнена в красном и белом цветах, однако вместо традиционных прямых полос впервые использованы кривые полосы. Такое решение вдохновлено рекой Мансанарес в Мадриде. Выездной комплект выполнен в черном цвете с синими вставками.

В представлении формы участвовал форврад Антуан Гризманн, который был арендован мадридцами у «Барселоны» на сезон-2021/22. При этом о продлении аренды или выкупе игрока еще не сообщалось.

В минувшем сезоне «Атлетико» занял третье место в чемпионате Испании.