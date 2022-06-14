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Сегодня, 09:20

Хави сообщил Пике, что не видит его в стартовом составе «Барселоны» в следующем сезоне

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави встретился с защитником команды Жераром Пике.

По информации Diario Sport, тренер сообщил 35-летнему футболисту, что не видит его стартовом составе команды в следующем сезоне. В качестве причин для принятия такого решения Хави назвал физические проблемы и непрофессиональное поведение защитника. Тренер считает, что Пике не сосредоточен на футболе из-за его многочисленных дел и проблем вне поля.

По данным источника, футболисту было сказано, что лучшим решением будет уйти как можно более достойно, отказавшись от значительной части из примерно 40 миллионов евро, которые ему должен клуб.

Однако, Пике заявил, что все равно намерен остаться в каталонской команде и бороться за право играть с первой минуты, доказав, что он сильнейший защитник клуба. Он также готов пойти и на снижение зарплаты.

Ранее стало известно, что Пике и колумбийская певица Шакира расстались.

Контракт Пике с «Барселоной» действует до лета 2024 года. В минувшем сезоне он сыграл 39 матчей во всех турнирах и забил три гола.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220613/1001821740/xavi-le-dijo-pique-deja-prioritario.html

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