«Хетафе» и «Эльче» сыграли вничью
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Хетафе» сыграл вничью с «Эльче». Встреча проходила на стадионе в Хетафе и завершилась со счетом 1:1.
Чемпионат Испании. Лига 1
28-й тур
«Хетафе» — «Эльче» — 1:1 (0:1)
Голы: Пере Милья, 20 (0:1). Энес Унал, 60 (1:1).
Нереализованный пенальти: Анхель, 84 (вратарь)
«Хетафе»: Сория, Даконам, Оливера, Шакла, Иглесиас, Максимович (Анхель, 49), Арамбарри, Аленья (Тимор, 86), Кукурелья, Энес Унал (Поведа, 86), Кубо (Портильо, 72).
«Эльче»: Бадиа, Мохика, Паласиос, Верду, Кальво, Марконе, Гути, Фидель, Пере Милья (Каррильо, 64), Бойе, Тете Моренте (Пьятти, 76).
Предупреждения: Арамбарри, 25. Марконе, 37. Шакла, 45+5. Бойе, 45+5. Кальво, 55. Пере Милья, 63. Каррильо, 66. Фидель, 68. Верду, 84. Тимор, 90+7.
Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).
21 марта. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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