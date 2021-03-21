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«Хетафе» и «Эльче» сыграли вничью

18:05
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В матче 28-го тура чемпионата Испании «Хетафе» сыграл вничью с «Эльче». Встреча проходила на стадионе в Хетафе и завершилась со счетом 1:1.

Чемпионат Испании. Лига 1

28-й тур

«Хетафе» — «Эльче» — 1:1 (0:1)

Голы: Пере Милья, 20 (0:1). Энес Унал, 60 (1:1).

Нереализованный пенальти: Анхель, 84 (вратарь)

«Хетафе»: Сория, Даконам, Оливера, Шакла, Иглесиас, Максимович (Анхель, 49), Арамбарри, Аленья (Тимор, 86), Кукурелья, Энес Унал (Поведа, 86), Кубо (Портильо, 72).

«Эльче»: Бадиа, Мохика, Паласиос, Верду, Кальво, Марконе, Гути, Фидель, Пере Милья (Каррильо, 64), Бойе, Тете Моренте (Пьятти, 76).

Предупреждения: Арамбарри, 25. Марконе, 37. Шакла, 45+5. Бойе, 45+5. Кальво, 55. Пере Милья, 63. Каррильо, 66. Фидель, 68. Верду, 84. Тимор, 90+7.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

21 марта. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

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