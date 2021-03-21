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Денис Черышев пропустит игру с «Гранадой»

17:24
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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустит матч 28-го тура чемпионата Испании против «Гранады». Он не попал в заявку на игру.

19 марта 30-летний россиянин вернулся в общую группу команды и провел первую тренировку вместе с одноклубниками спустя два месяца.

Напомним, футболист был травмирован 24 января в матче ла лиги с «Атлетико» (1:3). Из-за повреждения Черышев не попал в список игроков сборной России, вызванных на мартовские матчи отбора к ЧМ-2022.

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