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«Ювентус» — «Беневенто»: Гайч открыл счет в матче

18:35
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Нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч отличился в матче 28-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса». Он открыл счет в матче во втором тайме.

Для аргентинца это второй гол в нынешнем сезоне серии А.

Напомним, что права на Гайча принадлежат московскому ЦСКА. В «Беневенто» он находится в аренде.

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