Бывший игрок «Наполи» считает, что клуб заслужил победу в чемпионате Италии

Бывший нападающий «Наполи» Херман Денис считает, что в этом сезоне неаполитанский клуб заслужил стать чемпионом Италии.

«Наполи» Лучано Спаллетти выступает очень сильно, и я очень надеюсь, что так продолжится и дальше. Они должны выиграть Скудетто. Они заслуживают его», – приводит слова Дениса fcinter1908.it.

Аргентинец выступал в составе «Наполи» с 2008 по 2010 год. Последний раз неаполитанский клуб становился чемпионом страны в 1990 году.

В текущем сезоне «Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 41 очко за 15 матчей.