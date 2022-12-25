«Атлетико» рассматривает кандидатуры Тюрама и Унала на замену Феликсу

«Атлетико» интересуется нападающими Маркусом Тюрамом («Боруссия» Менхенгладбах) и Энесом Уналом («Хетафе»), сообщает Fichajes.

Мадридский клуб рассматривает возможность покупки одного из этих форвардов в случае ухода Жоау Феликса в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Тюрам забил 13 голов и сделал 4 результативных передачи в 17 матчах за «Боруссию», на ЧМ-2022 у него 2 голевых паса в 5 играх за сборную Франции. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего форварда в 32 миллиона евро.

У 25-летнего Унала 5 голов и 3 результативных передачи в 16 матчах за «Хетафе». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость турка в 25 миллионов евро.