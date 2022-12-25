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Сегодня, 08:14

«Атлетико» рассматривает кандидатуры Тюрама и Унала на замену Феликсу

Иван Торопцев
Корреспондент
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Маркус Тюрам.
Фото Global Look Press

«Атлетико» интересуется нападающими Маркусом Тюрамом («Боруссия» Менхенгладбах) и Энесом Уналом («Хетафе»), сообщает Fichajes.

Мадридский клуб рассматривает возможность покупки одного из этих форвардов в случае ухода Жоау Феликса в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Тюрам забил 13 голов и сделал 4 результативных передачи в 17 матчах за «Боруссию», на ЧМ-2022 у него 2 голевых паса в 5 играх за сборную Франции. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего форварда в 32 миллиона евро.

У 25-летнего Унала 5 голов и 3 результативных передачи в 16 матчах за «Хетафе». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость турка в 25 миллионов евро.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
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 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
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 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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Жирона – Р. Вальекано
 - : -
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 - : -
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
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Роберт Левандовски

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Барселона

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Ведат Муричи

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Мальорка

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Борха Иглесиас

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Бетис

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П
Роберт Левандовски

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Барселона

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Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

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Кадис

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