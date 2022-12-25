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Сегодня, 12:53

«Реал» объяснил, почему не хочет подписывать Килиана Мбаппе

Алина Савинова
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«Реал» считает, что переход нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе может испортить атмосферу в команде.

Как отмечает Marca, подписание игрока такого масштаба может привести к смене ролей среди футболистов мадридской команды, чего «Реал» не хочет допустить. По этой же причине клуб не рассматривал вариант с возвращением нападающего Криштиану Роналду.

В «Реале» считают, что Мбаппе мог бы многое дать команде, однако клуб не планирует покупать футболиста у «ПСЖ». Сохранение нынешней атмосферы для «Реала» гораздо важнее.

Мбаппе мог перейти в мадридский клуб по окончании прошлого сезона, однако трансфер сорвался по инициативе футболиста. Француз решил продлить соглашение с «ПСЖ» до 2025 года.

На данный момент «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании, имея в активе 35 очков.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/12/25/63a4ba3246163f4f028b4581.html
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
6
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 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
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 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
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14
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15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
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 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
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30.12 19:00
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 - : -
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Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
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 - : -
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31.12 18:15
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