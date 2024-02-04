Хави заявил, что его критика «Реала» не имеет отношения к Анчелотти

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал то, как Карло Анчелотти отреагировал на его критику «Реала».

Ранее Хави заявил, что мадридский клуб каждую неделю давит на судей. После этого Анчелотти сказал, что из уважения к испанскому футболу он не хочет опускаться до этого уровня.

«Я ничего не отвечу ему. У меня с ним очень хорошие отношения. Возможно, он почувствовал давление из-за моих слов. Его это не касается. К Анчелотти у меня только уважение», — приводит слова Хави Marca.

«Реал» занимает первое мето в турнирной таблице ла лиги, набрав 57 очков в 22 матчах. «Барселона» располагается на третьей строчке с 50 баллами в 23 играх.