Анчелотти — о словах Хави и Лапорты про «Реал»: «Даже не хочу опускаться до этого уровня»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова Хави и Жоана Лапорты.

Ранее главный тренер «Барселоны» заявил, что мадридский клуб каждую неделю давит на судей. До этого президент сине-гранатовых, говоря о матче «Реал» — «Альмерия», отметил, что ла лига испорчена.

«Из уважения к испанскому футболу я даже не хочу опускаться до этого уровня. Это не профессиональный уровень. Больше не спрашивайте об этом», — приводит Marca слова Анчелотти.

На данный момент «Реал» с 57 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Барса» (47) располагается на четвертом месте.