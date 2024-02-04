Азар не считает, что Роналду лучше него

Бывший полузащитник «Челси» и «Реала» Эден Азар сравнил себя с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

В интервью L’Equipe 33-летнего бельгийца спросили о том, кто из игроков был талантливее него.

«Индивидуально Месси, пожалуй, единственный. Мне нравилось наблюдать за ним в «Барселоне», в конце – меньше, но он величайший игрок в истории. У него невозможно было отобрать мяч.

Криштиану – более крупный игрок, чем я, но с точки зрения чистого футбола, честно говоря, не думаю, что он лучше», – сказал Азар.

Азар объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года. Его последним клубом стал мадридский «Реал». Также бельгиец играл за «Челси» и «Лилль».