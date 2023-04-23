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Сегодня, 09:08

Хави: «Сейчас не время говорить о возвращении Месси»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонскую команду.

«Месси? Я не в курсе всех последних слухов. Мне нужно работать и думать о завтрашнем матче, а не о трансферном окне. Сейчас не время говорить о Месси», — приводит слова Хави Marca.

20 апреля появилась информация, что каталонцы предложили Месси контракт до лета 2025 года с зарплатой 25 миллионов евро за сезон.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл за парижский клуб 36 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Лионель Месси
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 29 23 4 2 53-9 73
2
 Реал 30 20 5 5 63-24 65
3
 Атлетико 29 18 6 5 47-21 60
4
 Р. Сосьедад 30 16 6 8 39-29 54
5
 Бетис 30 14 6 10 39-33 48
6
 Вильярреал 29 14 5 10 38-28 47
7
 Атлетик 30 13 7 10 42-30 46
8
 Осасуна 30 11 8 11 28-32 41
9
 Р. Вальекано 30 10 10 10 36-36 40
10
 Жирона 30 10 8 12 44-43 38
11
 Мальорка 29 10 7 12 26-30 37
12
 Сельта 30 9 9 12 36-42 36
13
 Севилья 29 9 8 12 35-44 35
14
 Вальядолид 30 10 5 15 26-48 35
15
 Кадис 30 7 11 12 23-42 32
16
 Хетафе 29 7 10 12 27-36 31
17
 Альмерия 30 8 6 16 36-52 30
18
 Эспаньол 30 6 10 14 35-49 28
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 Валенсия 29 7 6 16 30-36 27
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 Эльче 29 2 7 20 20-59 13
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21.04 22:00
Эспаньол – Кадис
 0 : 0
22.04 15:00
Осасуна – Бетис
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Альмерия – Атлетик
 1 : 2
22.04 19:30
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 2 : 1
22.04 19:30
Вальядолид – Жирона
 1 : 0
22.04 22:00
Реал – Сельта
 2 : 0
23.04 15:00
Эльче – Валенсия
 - : -
23.04 17:15
Барселона – Атлетико
 - : -
23.04 19:30
Мальорка – Хетафе
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