Хави: «Атлетико» — отличная команда. Возможно, они сейчас в лучшей форме, чем «Барселона»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями перед матчем 30-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».

«Атлетико» — отличная команда. Нам противостоит сильнейший соперник. Возможно, они сейчас в лучшей форме, чем мы. Мы должны показать, что мы действительно хотим выиграть ла лигу. Мы должны доказать это всем», — приводит слова Хави Marca.

Команды встретятся сегодня, 23 апреля, начало матча — 17.15 мск.