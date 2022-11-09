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Сегодня, 03:21

Хави рассказал, о чем говорил с игроками в перерыве матча с «Осасуной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Осасуной» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

«Это была впечатляющая победа во всех смыслах. В перерыве сказал игрокам, что нужно верить, проявить индивидуальность и интеллект. Мы хорошо контролировали игру и хорошо защищались, почти не упускали явных моментов. Это победа веры, мужества, семьи», — цитирует Football Espana Хави.

«Барселона» с 37 очками идет на первом месте в ла лиге, «Осасуна с 23 очками занимает 6-ю строчку.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Осасуна
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 Реал 13 10 2 1 31-13 32
3
 Атлетико 13 7 3 3 21-13 24
4
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
5
 Бетис 13 7 3 3 17-9 24
6
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
7
 Р. Сосьедад 13 7 2 4 17-16 23
8
 Р. Вальекано 13 6 3 4 20-16 21
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 Мальорка 13 4 4 5 12-13 16
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 Валенсия 13 4 4 5 19-15 16
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14
 Хетафе 13 3 5 5 12-19 14
15
 Альмерия 13 4 1 8 15-22 13
16
 Эспаньол 13 2 6 5 16-21 12
17
 Сельта 13 3 2 8 14-26 11
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 Севилья 13 2 5 6 12-20 11
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 Кадис 13 2 5 6 8-24 11
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 - : -
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Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
9.11 22:00
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 - : -
9.11 23:30
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 - : -
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