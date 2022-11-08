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Сегодня, 10:50

Ла лига, 14-й тур: «Реал» сыграет с «Кадисом», «Осасуна» — «Барселона» и другие матчи

«Реал» сыграет с «Кадисом», «Осасуна» встретится с «Барселоной» в матчах 14-го тура ла лиги
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

8 ноября стартует 14-й тур чемпионата Испании по футболу. «Реал» на своем поле примет «Кадис» и другие встречи.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции игр ла лиги. Видеотрансляции доступны в прямом эфире на платформе «Окко Спорт».

Испания. Лига 1. 14-й тур
08 нояб, 21:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
Жирона
Испания. Лига 1. 14-й тур
08 нояб, 22:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Вальядолид
Испания. Лига 1. 14-й тур
08 нояб, 23:30. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Барселона
Испания. Лига 1. 14-й тур
09 нояб, 21:00. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Хетафе
Испания. Лига 1. 14-й тур
09 нояб, 21:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Реал Сосьедад
Испания. Лига 1. 14-й тур
09 нояб, 22:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Вильярреал
Испания. Лига 1. 14-й тур
09 нояб, 23:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Атлетико
Испания. Лига 1. 14-й тур
10 нояб, 21:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Сельта
Испания. Лига 1. 14-й тур
10 нояб, 22:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Бетис
Испания. Лига 1. 14-й тур
10 нояб, 23:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Кадис
Футбол
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 1 1 31-4 34
2
 Реал 13 10 2 1 31-13 32
3
 Атлетико 13 7 3 3 21-13 24
4
 Бетис 13 7 3 3 17-9 24
5
 Осасуна 13 7 2 4 15-12 23
6
 Р. Сосьедад 13 7 2 4 17-16 23
7
 Атлетик 13 6 3 4 21-14 21
8
 Р. Вальекано 13 6 3 4 20-16 21
9
 Вильярреал 13 5 3 5 14-10 18
10
 Вальядолид 13 5 2 6 13-18 17
11
 Мальорка 13 4 4 5 12-13 16
12
 Валенсия 13 4 4 5 19-15 16
13
 Хетафе 13 3 5 5 12-19 14
14
 Альмерия 13 4 1 8 15-22 13
15
 Жирона 13 3 4 6 18-21 13
16
 Эспаньол 13 2 6 5 16-21 12
17
 Сельта 13 3 2 8 14-26 11
18
 Севилья 13 2 5 6 12-20 11
19
 Кадис 13 2 5 6 8-24 11
20
 Эльче 13 0 4 9 9-29 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.11 23:00
Жирона – Атлетик
 2 : 1
5.11 16:00
Хетафе – Кадис
 0 : 0
5.11 18:15
Вальядолид – Эльче
 2 : 1
5.11 20:30
Сельта – Осасуна
 1 : 2
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 2 : 0
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 1 : 1
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 1 : 1
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
 0 : 2
6.11 23:00
Бетис – Севилья
 1 : 1
7.11 23:00
Р. Вальекано – Реал
 3 : 2
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 11 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 6 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 11 1 5
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