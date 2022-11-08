«Реал» сыграет с «Кадисом», «Осасуна» встретится с «Барселоной» в матчах 14-го тура ла лиги

8 ноября стартует 14-й тур чемпионата Испании по футболу. «Реал» на своем поле примет «Кадис» и другие встречи.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции игр ла лиги. Видеотрансляции доступны в прямом эфире на платформе «Окко Спорт».