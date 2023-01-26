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Сегодня, 04:34

Хави хочет выиграть Кубок Испании с «Барселоной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хави.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

«Дембеле — игрок, который сильно повзрослел с тех пор, как я здесь. Я вижу в нем много сильных качеств и огромный потенциал. Я очень в него верю. Крайним защитникам всегда непросто, когда им приходится обороняться против Усмана. Он хороший парень и изменил ситуацию, поэтому я очень рад за него.

У нас оставалось четыре игры, теперь три. Это наша цель, мы хотим получить трофей Кубка Испании", — цитирует Football Espana Хави.

«Барселона» стала первым полуфиналистом турнира. Соперник станет известен по итогам жеребьевки.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 14 2 1 36-6 44
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
12
 Валенсия 17 5 5 7 25-20 20
13
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
14
 Альмерия 18 5 4 9 20-28 19
15
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
16
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
18
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
19
 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
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36 тур
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38 тур
27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 - : -
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 - : -
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 - : -
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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Роберт Левандовски

Барселона

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Эспаньол

 10
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Карим Бензема

Реал

 9
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Реал Сосьедад

 7
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Барселона

 6
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Атлетико

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И К Ж
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 14 2 2
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