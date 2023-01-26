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Сегодня, 02:33

«Осасуна» обыграла «Севилью» в 1/4 финала Кубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Осасуна» переиграл «Севилью» в матче 1/4 финала Кубка Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Эль Садар» в Памплоне.

В первом тайме голов забито не было. На 71-й минуте счет открыл аргентинский нападающий хозяев Чими Авилья. Отыграться гостям удалось лишь на последних секундах основного времени — гол забил Юссеф Эн-Несири.

В дополнительное время единственный гол забил 21-летний нападающий «Осасуны» Эз Абде.

Соперник «Осасуны» по полуфиналу турнира станет известен по итогам жеребьевки.

Испания. Кубок. 1/4 финала
26 янв, 00:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
2:1
Севилья

Футбол
ФК Осасуна
ФК Севилья
0
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«Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании
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1
 Барселона 17 14 2 1 36-6 44
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
12
 Валенсия 17 5 5 7 25-20 20
13
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
14
 Альмерия 18 5 4 9 20-28 19
15
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
16
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
18
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
19
 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
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27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 - : -
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 - : -
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 - : -
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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