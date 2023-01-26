Пике впервые после расставания с Шакирой опубликовал фото с новой девушкой
Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике впервые опубликовал в социальных сетях фотографию с новой девушкой.
35-летний испанец сфотографировался с 23-летней Кларой Чиа Марти, которая работает в инвестиционной компании экс-футболиста Kosmos в отделе по связям с общественностью.
Жерар Пике и Клара Чиа Мита.
Фото Соцсети
4 июня стало известно о расставании Пике и Шакиры после 11 лет совместной жизни. У пары есть двое детей. Ранее стали известны условия, при которых Пике готов отпустить детей жить в США с Шакирой.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|17
|14
|2
|1
|36-6
|44
|
2
|Реал
|17
|13
|2
|2
|38-16
|41
|
3
|Р. Сосьедад
|18
|12
|2
|4
|28-18
|38
|
4
|Вильярреал
|18
|9
|4
|5
|21-13
|31
|
5
|Атлетико
|18
|9
|4
|5
|27-16
|31
|
6
|Бетис
|17
|8
|4
|5
|19-14
|28
|
7
|Осасуна
|18
|8
|4
|6
|18-17
|28
|
8
|Атлетик
|18
|7
|5
|6
|25-19
|26
|
9
|Р. Вальекано
|18
|7
|5
|6
|24-22
|26
|
10
|Мальорка
|18
|7
|4
|7
|15-16
|25
|
11
|Жирона
|18
|5
|6
|7
|26-28
|21
|
12
|Валенсия
|17
|5
|5
|7
|25-20
|20
|
13
|Эспаньол
|18
|4
|8
|6
|22-26
|20
|
14
|Альмерия
|18
|5
|4
|9
|20-28
|19
|
15
|Севилья
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Вальядолид
|18
|5
|2
|11
|13-28
|17
|
17
|Хетафе
|18
|4
|5
|9
|16-25
|17
|
18
|Сельта
|18
|4
|5
|9
|17-29
|17
|
19
|Кадис
|18
|3
|7
|8
|12-29
|16
|
20
|Эльче
|18
|0
|6
|12
|12-36
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.01
|23:00
|
Альмерия – Эспаньол
|- : -
|28.01
|16:00
|
Кадис – Мальорка
|- : -
|28.01
|18:15
|
Жирона – Барселона
|- : -
|28.01
|20:30
|
Севилья – Эльче
|- : -
|28.01
|23:00
|
Хетафе – Бетис
|- : -
|29.01
|16:00
|
Вальядолид – Валенсия
|- : -
|29.01
|18:15
|
Осасуна – Атлетико
|- : -
|29.01
|20:30
|
Сельта – Атлетик
|- : -
|29.01
|23:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|30.01
|23:00
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|14
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|11
|2
|1
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