Хави поздравил «Реал» с чемпионством в ла лиге

Главный тренер «Барселоны» Хави поздравил «Реал» с победой в чемпионате Испании.

«Раз «Реал» чемпион, мы его поздравим. Это действительно лучшая команда: турнир длинный, и побеждает обычно тот, кто это заслужил. Мы поздравим их, но в следующем сезоне навяжем им более серьезную борьбу», — приводит слова Хави Marca.

«Реал» в матче 34-го тура разгромил «Эспаньол» (4:0) и за четыре тура до финиша стал недосягаем для ближайшего преследователя — «Барселоны». Для мадридцев это 35-й титул чемпионов Испании, что является рекордом.